Mazda планує інвестувати 11 мільярдів доларів у виробництво електромобілів

reuters

Японський автовиробник Mazda Motor Corp у вівторок представив план витрат в розмірі 10,6 мільярдів доларів на електрифікацію своїх автомобілів, також компанія розглядає можливість інвестування у виробництво акумуляторів.

Про це пише Reuters.

Компанія також підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року, на тлі того, що автовиробники у всьому світі витрачають мільярди доларів на нарощування виробництва акумуляторів та електромобілів в умовах посилення екологічних норм.

"Інвестиційний план Mazda слідує за аналогічними оголошеннями в цьому році японських конкурентів, таких як Toyota і Honda, які були розкритиковані захисниками навколишнього середовища і "зеленими" інвесторами-активістами за повільну електрифікацію", - пише агентство.

"Ми будемо сприяти повноцінному запуску акумуляторних електромобілів і розглянемо можливість інвестування у виробництво акумуляторів. За нашими оцінками, частка електромобілів Mazda в світових продажах зросте до діапазону від 25% до 40% станом на 2030 рік", - йдеться в заяві Mazda.

Попередня мета продажів електромобілів становила 25% до 2030 року.

У компанії пояснили, що інвестиції у розмірі 1,5 трильйона єн (10,6 млрд доларів США) будуть здійснені разом з партнерами і будуть спрямовані на дослідження і розробки.

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Керівництво Mazda відмовилось надати детальний графік інвестицій, додавши, що це буде залежати від того, наскільки швидко електромобілі стануть популярними.

Автовиробник заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включаючи виробника електричних компонентів Rohm Co для спільної розробки і виробництва електричних приводів.

Генеральний директор Mazda Акіра Марумото також повідомив журналістам, що компанія досягла угоди про постачання з виробником акумуляторів Envision AESC для своїх електромобілів, вироблених в Японії.

Економічна правда