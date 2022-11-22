Чистий прибуток банків знизився у 5 разів з початку року – НБУ

Платоспроможні українські банки за січень-жовтень 2022 року отримали 11 млрд грн чистого прибутку порівняно з 58,4 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

При цьому, доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня - жовтня 2021 року і становили 286,9 млрд грн.

Витрати - на 73% до 275,9 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 14,1 рази до 107 млрд грн.

Нагадаємо:

Українські банки за 8 місяців року отримали загальний прибуток у розмірі 7,9 мільярда гривень, збитковими наразі є 38% установ.

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Економічна правда