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Віялові відключення світла: у вівторок в усіх областях діятимуть погодинні графіки

Вівторок, 22 листопада 2022, 10:15 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 22 листопада, Укренерго застосував планові відключення електроенергії по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", – йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснює, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки", – додали в компанії.

Нагадуємо:

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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