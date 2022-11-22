Віялові відключення світла: у вівторок в усіх областях діятимуть погодинні графіки

У вівторок, 22 листопада, Укренерго застосував планові відключення електроенергії по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", – йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснює, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки", – додали в компанії.

Нагадуємо:

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.