Львівщина збирається першою в Україні запровадити е-квиток на приміські автобуси

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності", - зазначив Козицький.

За його словами, конкурсна комісія визначила переможцем компанію ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи".



Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території Львівської області.

"Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток", - пояснив Козицький.



Він додав, що крім компанії, яка перемогла, за можливість впроваджувати е-квиток на Львівщині змагалися: ТОВ "МД Софт", ТОВ "Гіс-Сервіс", ТзОВ "Ізі софт", ТзОВ "Центральний маршрутизатор".

Економічна правда