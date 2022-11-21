ПРООН та ЄС спрямують додаткові €35 мільйонів на відновлення України

Програма розвитку ООН та Європейський Союз виділять додаткові 35 мільйонів євро на реалізацію програми щодо підвищення стійкості та відновлення України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПРООН.

"Основною метою програми є підтримати Україну, яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та реконструкції, наскільки дають змогу умови, та сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення цілей сталого розвитку", – пояснили в ПРООН.

Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас зауважив, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України і сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС.

"Цей внесок стане частиною заходів підтримки, що пришвидшить рух до ЄС, допомагаючи Україні надалі забезпечувати потреби населення, яке потерпає від російської агресії", – прокоментував він.

Новий внесок підтримає ініціативи, спрямовані на зміцнення стійкості та раннього відновлення громад у вибраних цільових регіонах України, шляхом розширення доступу до якісних державних послуг: у закладах охорони здоров’я, покращення безпеки громад і суспільної безпеки, зміцнення соціальних зв’язків на місцевому рівні.

Крім цього нові цільові кошти буде використано для розширення програм і громадських ініціатив, що сприяють подальшій інтеграції ВПО, допомозі ветеранам тощо.