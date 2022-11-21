ВАКС арештував колишнього топ-менеджера Центренерго: підробляв офіційні документи

За клопотанням САП та НАБУ Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, у листопаді 2019 року ПАТ "Центренерго" з метою виконання завдань з виробництва електроенергії уклало з комерційною компанією договір на поставку газу.

У травні 2020 відповідно до умов договору енергогенеруюче підприємство здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на наступний місяць. Але фактично газ був поставлений не на всю виплачену суму, і в комерційної компанії утворилась заборгованість перед "Центренерго".

Щоб зменшити цей борг працівники компанії вступили у злочинну змову з посадовцями "Центренерго" та підробили офіційні документи.

У результаті цього ціна вже фактично поставленого газу збільшилась, а сума боргу зменшилась на понад 8 млн грн, що завдало суттєвих збитків підприємству.

Економічна правда