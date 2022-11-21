Всі розділи
Укр / Рус

ВАКС арештував колишнього топ-менеджера Центренерго: підробляв офіційні документи

Понеділок, 21 листопада 2022, 13:28 - Анастасія Жарикова

За клопотанням САП та НАБУ Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, у листопаді 2019 року ПАТ "Центренерго" з метою виконання завдань з виробництва електроенергії уклало з комерційною компанією договір на поставку газу. 

У травні 2020 відповідно до умов договору енергогенеруюче підприємство здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на наступний місяць. Але фактично газ був поставлений не на всю виплачену суму, і в комерційної компанії утворилась заборгованість перед "Центренерго".

Щоб зменшити цей борг працівники компанії вступили у злочинну змову з посадовцями "Центренерго" та підробили офіційні документи. 

У результаті цього ціна вже фактично поставленого газу збільшилась, а сума боргу зменшилась на понад 8 млн грн, що завдало суттєвих збитків підприємству.

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ
прокуратура НАБУ корупція Центренерго
Матеріали за темою
Виготовляли 20 тисяч пачок цигарок на добу: на Волині викрили підпільну тютюнову фабрику 18 листопада 2022, 14:57
"Забув" задекларувати 1,7 мільйона: САП повідомила про підозру чинному народному депутату 17 листопада 2022, 16:47
Брали хабарі з експортерів "зернового коридору": на Одещині викрили масштабну схему поборів 15 листопада 2022, 10:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті