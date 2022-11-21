На Херсонщині відновлює роботу Державна міграційна служба: де поновити паспорт

Мінреінтеграції

Державна міграційна служба поступово відновлює роботу на звільнених територіях Херсонської області – громадяни можуть звертатися за послугами до трьох секторів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Зазначається, що громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до Високопільського, Великоолександрівського та Нововоронцовського сектору ДМС.

Крім цього, у Херсонській області працює мінібус з двома мобільними робочими станціями та найближчими днями відновить роботу електронна черга.

Консультації з питань відновлення паспортних документів можна отримати за телефонами: