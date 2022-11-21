Сервісні центри МВС змінили графік прийому громадян
Понеділок, 21 листопада 2022, 12:24 -
Сервісні центри МВС з вівторка, 22 листопада, переходять на новий робочий графік.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.
Сервісні центри працюватимуть з вівторка по суботу включно за графіком:
- у будні – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;
- у суботу – з 08:00 до 15:45 також без перерви на обід.
У неділю та понеділок послуги не надаватимуться.
Прийом громадян у центрах здійснюється за попереднім записом онлайн та у порядку "живої черги" за талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.
У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - 09:00 до 16:45.
"В умовах війни, енергетичного дефіциту, коли кожна світлова година на вагу золота, це є вкрай необхідним кроком", – пояснили в головному управлінні.
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