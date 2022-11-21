Сервісні центри МВС змінили графік прийому громадян

Сервісні центри МВС з вівторка, 22 листопада, переходять на новий робочий графік.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Сервісні центри працюватимуть з вівторка по суботу включно за графіком:

у будні – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;

у суботу – з 08:00 до 15:45 також без перерви на обід.

У неділю та понеділок послуги не надаватимуться.

Прийом громадян у центрах здійснюється за попереднім записом онлайн та у порядку "живої черги" за талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.

У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - 09:00 до 16:45.

"В умовах війни, енергетичного дефіциту, коли кожна світлова година на вагу золота, це є вкрай необхідним кроком", – пояснили в головному управлінні.