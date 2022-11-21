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Сервісні центри МВС змінили графік прийому громадян

Понеділок, 21 листопада 2022, 12:24 - Анастасія Жарикова

Сервісні центри МВС з вівторка, 22 листопада, переходять на новий робочий графік.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Сервісні центри працюватимуть з вівторка по суботу включно за графіком:

  • у будні  –  з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;
  • у суботу –  з 08:00 до 15:45 також без перерви на обід.

У неділю та понеділок послуги не надаватимуться.

Прийом громадян у центрах здійснюється за попереднім записом онлайн та у порядку "живої черги" за талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.

У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - 09:00 до 16:45. 

"В умовах війни, енергетичного дефіциту, коли кожна світлова година на вагу золота, це є вкрай необхідним кроком", – пояснили в головному управлінні.

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