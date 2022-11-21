Нацбанк анулював ліцензії кредитній спілці та фінансовій компанії

Нацбанк застосував до кредитної спілки "Український ощадний центр" і ТОВ "Фінансова компанія "Первинний капітал" захід впливу у вигляді анулювання всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінпослуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 листопада.

Регулятор у жовтні цього року призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначених кредитної спілки і фінансової компанії.

"Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки. Особи, уповноважені представляти інтереси кредитної спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, в день перевірки за їх місцезнаходженням були відсутні. Це унеможливило здійснення Національним банком позапланової інспекційної перевірки.

Відсутність протягом першого дня перевірки осіб, уповноважених представляти інтереси кредитної спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг", - пояснили в НБУ.

У Нацбанку аргументували це вимогами законодавства України, зокрема статтею 381 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

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Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 21 листопада 2022 року.

Економічна правда