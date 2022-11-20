У день імпортується близько 8,5 тисяч генераторних установок – Шмигаль

Кабмін розглядає всі можливі сценарії через атаки держави-терориста на українську енергосистему, зокрема активізує імпорт енергогенеруючих засобів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Відтепер кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. Наразі кожного дня імпортується близько 8,5 тис генераторних установок.

Прем’єр додав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів.

"Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку.

Ці ресурси спрямуємо на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу", – йдеться в повідомленні.

Також Уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення деокупованої Херсонщини.

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Нагадаємо:

Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари.