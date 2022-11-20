Уряд Британії розглядає зняття торговельних бар’єрів з ЄС

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Прем’єр Сполученого Королівства Ріші Сунак шукає шляхи усунення торговельних бар’єрів Великої Британії з ЄС, включаючи потенційні відносини у швейцарському стилі, які потенційно можуть викликати гнів багатьох у правому крилі його Консервативної партії.

Про це повідомляє Times.

Торговельні відносини Швейцарія та ЄС побудовані на низці двосторонніх угод, за якими вимагається більш ліберального ставлення до міграції з ЄС, ніж була б готова прийняти фракція партії, яка виступає за Brexit.

"Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним", — повідомила газета Times про слова лорда Фроста в п’ятницю.

Фрост і колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон виключили такий підхід, оскільки вони склали мандат Великобританії на переговори в 2020 році. Велика Британія почала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був прем’єр-міністром.

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