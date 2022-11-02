ДТЕК попередила про можливі екстрені відключення світла у низці районів Києва

Компанія ДТЕК Київські електромережі заявила про перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці - можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"На жаль, через атаку Росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", - заявили в ДТЕК Київські електромережі.

Там пояснили, що екстрені відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні.

"Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Графіків погодинних відключень у середу для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, тому з 11:00 "Укренерго" вимушене запровадити додаткові обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській і Полтавській областях.

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Економічна правда