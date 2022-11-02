Експорт до країн СНД через війну впав майже на чверть

Експорт до країн СНД за дев’ять місяців року скоротився на 23,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.

Варто зазначити, що ці дані не враховують експорт до Росії та Білорусі, який фактично не здійснюється через повномасштабну війну.

"Найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією", – зазначила депутат.

Натомість експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, оскільки ця країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів.

Загалом сукупний експорт до країн СНД за 9 місяців 2022 року склав 1,27 млрд доларів США.

До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд - експорт України зростав протягом кількох років і країни СНД не були винятком. Навіть, якщо не враховувати Росію і Білорусь, у 2021 році ми експортували до країн СНД на 27% більше ніж в 2020", – додала Підласа.