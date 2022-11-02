Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару

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Силами українського персоналу 2 листопада відновлено теплопостачання в Енергодарі, у житлових будинках з'явилась гаряча вода - це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар.

Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що ще з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити.

"Внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими рф та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена", - нагадали в держкомпанії.

Економічна правда