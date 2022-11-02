БЕБ викрило колаборанта Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів

Гауляйтер Сальдо скріншот

Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього нардепа в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними ЕП, йдеться про гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановили, що прибутки та витрати значно різняться.

Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - повідомили у відомстві.

БЕБ додає, що в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, "порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області".

Бюро не називає імені фігуранта справи, але, за даними ЕП, йдеться про Володимира Сальдо.

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Економічна правда