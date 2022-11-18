Країни G7 наступного тижня хочуть оголосити граничну ціну на російську нафту

Країни Групи семи в наступну середу мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять верхню межу ціни на російську нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Очікується, що адміністрація Байдена в приватному порядку поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада.

Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, планується оголосити про введення ліміту того ж вечора але терміни залишаються невизначеними.

Ліміт, який має бути підтриманий G-7 і ЄС, заборонить компаніям здійснювати перевезення і надавати послуги, такі як страхування, брокерські послуги та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо тільки нафта не буде продаватися нижче узгодженого порогового рівня.

Російський план по нафті повинен вступити в силу після 5 грудня, але США і Британія заявили, що їх компаніям буде надано пільговий період для розвантаження вантажів до 19 січня, щоб врахувати вантажі, які були завантажені до вступу в силу обмеження. ЄС ще не сказав, чи буде він віддзеркалювати це положення.

Представник одного з коаліційних урядів, знайомий з ходом переговорів, відсунув дату 23 листопада, заявивши, що немає впевненості в тому, коли ЄС, ймовірно, остаточно затвердить будь-який рівень цін.

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Раніше союзники обговорювали встановлення верхнього ліміту десь між 40 і 60 доларами за барель - діапазон від собівартості видобутку в Росії до довоєнного рівня - але двоє з них сказали, що він може бути вищим за цей показник. Метою обмеження є утримання російської нафти на ринку для уникнення цінових стрибків, водночас зменшуючи доходи Москви.

Як повідомлялося, Європейський Союз розраховує завершити розробку своїх нормативних актів до запровадження плану "Групи семи" про обмеження ціни на російську нафту з 5 грудня.