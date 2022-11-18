ЄС до 5 грудня підготується до впровадження граничної ціни на російську нафту

Європейський Союз розраховує завершити розробку своїх нормативних актів до запровадження плану "Групи семи" про обмеження ціни на російську нафту з 5 грудня.

Як передає "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявила єврокомісарка з питань енергетичної політики Кадрі Сімсон.

"Наші санкції поширюватимуться на нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську нафту, починаючи з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив у цінах на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", – заявила вона.

Вона додала, що в разі ухвалення "Групою семи" остаточного рішення про точний рівень верхньої межі ціни російської нафти, Єврокомісія потребуватиме мандату Ради ЄС для його запровадження в себе.

"Ми змогли домовитися про це за декількох днів. Тож загальна основа (для граничної ціни на нафту з РФ) уже створена", – запевнила Сімсон.

Співрозмовник Reuters у Державному департаменті США зазначив, що Вашингтон планує в найближчі дні оприлюднити вказівки щодо обмеження ціни на російську нафту і готовий до заминок у його реалізації.

А інший представник ЄС на умовах анонімності додав, що очікує більшої конкретики щодо обмеження цін на російську нафту на території блоку "протягом наступного тижня".

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Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія. Раніше в Росії заявляли, що не будуть постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Також нагадаємо, що з 5 грудня ЄС також заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті позбавити Росію доходів від нафти.