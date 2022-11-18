Кабмін схвалив залучення гранту на 4,5 мільярда доларів від США

Уряд схвалив рішення про залучення гранту на підтримку бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначені грантові кошти надали США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Також на засіданні уряду підтримали проєкт розпорядження президента України "Про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів".

Міністра фінансів Сергій Марченко уповноважили на підписання цієї угоди.

Залучені грантові кошти на суму 4,5 млрд дол спрямують на пенсійні виплати та окремих програм державної соцдопомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО. А також - на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Економічна правда