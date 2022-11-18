Один закон про обіг ліків може нашкодити здоров'ю мільйонів українців – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції попереджає про корупційні ризики, пов’язані з прийнятим Верховною Радою у травні законом щодо обмеження обігу лікарських засобів, а також про погіршення доступу хворих до життєво необхідних ліків.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство зазначає, що метою закон мав на меті обмежити обіг в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано в РФ або Білорусі, щоб у світі також відмовилися від цих поставок.

"Водночас, попри вірну мету, Закон містив туманні причини для обмеження обігу ліків. В результаті під гаслом боротьби з ліками виробленими в Росії тепер можуть заборонити європейські препарати, які забезпечують більше половини українського ринку критично важливих для здоров’я лікарських засобів", – зазначають в НАЗК.

Агентство проаналізувало ці зміни до Закону та визначило низку корупційних ризиків, "що можуть призвести до катастрофічних наслідків, якщо ситуацію не змінити". Зокрема, до лобіювання інтересів певних фірм через наявність конфлікту інтересів у членів Комісії МОЗ. А також до:

необґрунтованого підходу до вибору фармкомпаній для припинення обігу їх ліків;

маніпулювання критеріями, щоб зупинити реєстраційне посвідчення лікарського засобу та усунути фармацевтичні компанії з ринку;

фальсифікації даних про готовність забезпечити потреби країни в ліках, тощо.

Якщо ці ризики не усунути, то вихід іноземних фармкомпаній матиме низку негативних наслідків: хворі можуть не отримати життєво необхідні ліки; втрати бюджетних коштів при закупівлі ліків; якість ліків може погіршитися.

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зменшаться надходження в бюджет України, оскільки великі транснаціональні компанії скоротять ресурси в Україні;

люди втратять роботу – міжнародні фармацевтичні компанії-гіганти мають великі команди в Україні, обмеження в обігу ліків вплине на персонал, більшість якого втратить роботу під час війни;

ліки стануть дорожчими через відсутність конкуренції

постраждає інвестиційна репутація України.

Тому НАЗК пропонує розробити та внести зміни до зазначеного закону, щоб конкретизувати підстави для скасування держреєстрації лікарського засобу через їх виробництво на території Росії та Білорусі. "Крім того зупиняти реєстрацію треба лише після встановлення фактів, що підпадають під конкретний перелік підстав, які необхідно розробити", – резюмумували в агентстві.