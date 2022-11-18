УЗ вдруге закупила електроенергію напряму в "Енергоатома"

Укрзалізниця вдруге провела закупівлю електроенергії безпосередньо у виробника - НАЕК "Енергоатом" - за прямими договорами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що вартість електроенергії є середньоринковою за останні три місяці.

"Під час аукціону Укрзалізниця придбала 647,7 тис МВт-год електроенергії загальною вартістю 1,489 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що зазначеного об’єму компанії вистачить на роботу у першому кварталі 2023 року.

"Минулого року ми уклали перший в історії Укрзалізниці прямий контракт з Енергоатомом. Завдяки цьому за підсумками 2022 року ми зекономимо понад 4 млрд грн.

У наступному році ми продовжимо співпрацю з державним виробником електроенергії та купуватимемо її за справедливою, зважаючи на ситуацію в енергоринку та постійні ворожі ракетні удари, ціною", - заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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УЗ називає таку співпрацю взаємовигідною: вона гарантовано отримує великий обсяг електроенергії для безперебійної роботи залізничного транспорту за вигідною ціною, а виробник – прогнозованого гуртового клієнта.

Укрзалізниця 30 вересня 2021 року провела першу закупівлю електроенергії на термін понад один рік безпосередньо у виробника - НАЕК "Енергоатом" за прямими договорами.

Економічна правда