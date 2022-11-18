Після оголошення мобілізації росіяни почали масово знімати кошти з депозитів: виник дефіцит валюти

Центробанк РФ заявив, що минулого місяця виник дефіцит валюти, оскільки оголошення моболізіації в Росії спровокувало зняття коштів з депозитів в доларах і євро, а також сплеск купівлі валюти на місцевій біржі.

Про це пише Bloomberg.

Так, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна закликала переходити на валюти "дружніх країн", наприклад, юань.

"Але попит на євро і долари, які стали "токсичними" через санкції, введені через війну в Україні, різко зріс після того, як часткова мобілізація, оголошена у вересні, змусила сотні тисяч росіян втекти за кордон", - пише агентство.

"На тлі санкційних ризиків і відтоку з валютних депозитів кілька банків зіткнулися зі значним зниженням своїх валютних кореспондентських рахунків, що призвело до дефіциту валютної ліквідності на місцевому ринку", - йдеться в повідомленні Банку Росії, опублікованому в четвер.

Зняття коштів з депозитів фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті в жовтні досягло 14,8 мільярдва доларів, а процентні ставки за свопами "овернайт" на долар і євро на внутрішньому ринку стали негативними.

У той же час росіяни скупили так звані "недружні валюти" на Московській біржі на суму, еквівалентну 70,9 мільярдів рублів (1,2 мільярда доларів).

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"Зі зростанням попиту пропозиція доларів і євро скоротилася, оскільки російські експортери скоротили частку цих валют у зовнішній торгівлі на користь юаня, щоб уникнути санкційних ризиків", - додає Bloomberg.

Економічна правда