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ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico

П'ятниця, 18 листопада 2022, 12:00 - Олексій Павлиш

Європейський Союз уже заморозив російських активів на загальну суму 68 мільярдів євро - більшість з яких перебуває у Бельгії.

Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.

При цьому на  Бельгію припадає 50 мільярдів євро з 68 мільярдів євро.

Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярдами євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на них припадає понад 90 відсотків заморожених активів.

"А ось скільки саме російських золотовалютних резервів заморожено в ЄС, в Євросоюзі не знають. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра в 33,8 мільярда євро із позначкою "у процесі оцінювання, тому не для цитування", - пише видання.

Зараз Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином.

"Проблемою, як це не дивно, є Польща, яка гальмує цей процес. Хоча Варшава повністю повністю підтримує рішення, їй спочатку потрібно ухвалити національний закон, що вона зараз і робить", - пише Politico із посиланням на джерела.

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Економічна правда

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