У війну жінки відкрили майже половину з усієї кількості ФОП

У понад чверті компаній, зареєстрованих після початку великої війни, директорами є жінки, також жінки відкрили майже половину від загальної кількості ФОПів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Починаючи з 24 лютого в Україні було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки.

Найбільша кількість жінок очолює підприємства у:

Донецькій;

Херсонській;

Луганській областях.

Найменше жінок серед топів компаній у:

Тернопільській;

Чернівецькій;

Львівській областях;

Києві;

Київській області.

Опендатабот

За час війни жінки відкрили 84 916 нових фопів – 48% від усієї кількості нових бізнесів. Найбільше фопів відкрито жінками у Хмельницькій, Луганській, Донецькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Опендатабот

В Опендатабот нагадали, що загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фопів.