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У війну жінки відкрили майже половину з усієї кількості ФОП

П'ятниця, 18 листопада 2022, 11:15 - Анастасія Жарикова

У понад чверті компаній, зареєстрованих після початку великої війни, директорами є жінки, також жінки відкрили майже половину від загальної кількості ФОПів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Починаючи з 24 лютого в Україні було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. 

Найбільша кількість жінок очолює підприємства у:

  • Донецькій;
  • Херсонській;
  • Луганській областях.

Найменше жінок серед топів компаній у:

  • Тернопільській;
  • Чернівецькій;
  • Львівській областях;
  • Києві;
  • Київській області.
 
Опендатабот

За час війни жінки відкрили 84 916 нових фопів – 48% від усієї кількості нових бізнесів. Найбільше фопів відкрито жінками у Хмельницькій, Луганській, Донецькій областях, а найменше —  у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

 
Опендатабот

В Опендатабот нагадали, що загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фопів.

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