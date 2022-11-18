У війну жінки відкрили майже половину з усієї кількості ФОП
У понад чверті компаній, зареєстрованих після початку великої війни, директорами є жінки, також жінки відкрили майже половину від загальної кількості ФОПів.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Починаючи з 24 лютого в Україні було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки.
Найбільша кількість жінок очолює підприємства у:
- Донецькій;
- Херсонській;
- Луганській областях.
Найменше жінок серед топів компаній у:
- Тернопільській;
- Чернівецькій;
- Львівській областях;
- Києві;
- Київській області.
За час війни жінки відкрили 84 916 нових фопів – 48% від усієї кількості нових бізнесів. Найбільше фопів відкрито жінками у Хмельницькій, Луганській, Донецькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.
В Опендатабот нагадали, що загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фопів.