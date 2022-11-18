Курс валют 18 листопада: долар став дещо дешевше

У п’ятницю, 18 листопада, долар на чорному ринку та в банках дещо ослаб проти гривні, натомість євро навпаки зміцнилося.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,26 - 40,38 грн, а у четвер, 17 листопада, коливався на рівні 40,33 - 40,47 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,67 - 40,98 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 40,60 - 40,966 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,1 - 40,6 грн (курс на 17 листопада – 40,15 - 40,6 грн);

Євро – 40,3 - 41,6 грн (курс на 17 листопада – 40,6 - 41,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,65 - 40,15 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,7 грн;

Укрексімбанк – 40,1 - 40,6 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.