Український виробник Фрекен БОК та Vortex купив завод у Європі

Виробник товарів для дому "Біосфера", представлена на ринку брендами Фрекен БОК та Vortex, завершує угоду з придбання австрійської торговельної марки Alufix.

Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на СЕО та власника "Біосфери" Андрія Здесенка.

Компанія також купує один із заводів Alufix та чотири торговельних представництва у європейських країнах.

Компанія Alufix заснована в Австрії в 1964 році і займається виробництвом фольги та сміттєвих пакетів для домогосподарств та HoReCa, а також супутніх товарів для кухні.

Завод, угоду з придбання якого завершує "Біосфера", розміщений у Румунії, у місті Фегераш. Виробництво займає площу 5000 кв. м, на яких розташовані лінії з випуску фольги та харчової плівки.

Щоб профінансувати угоду, "Біосфера" залучила кредит у європейському банку. Придбання – шанс для "Біосфери" вийти на міжнародний ринок як повноцінному гравцеві, а не виробнику власних торговельних марок для супермаркетів, каже Здесенко. Вихід на іноземний ринок потрібен ще й тому, що продажі всередині країни впали.

"Біосфера" заснована у 1997 році, випускає продукцію на трьох заводах в Україні та одному в Естонії товари для кухні та прибирання, а також гігієнічну продукцію. Найвідоміші торговельні марки – "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Bambik та інші. Виторг компанії у 2020 році сягнув 250 млн дол.

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За словами Здесенка, компанія хоче інвестувати у нове виробництво та перевезти частину обладнання з України.

У випуску продукції Alufix буде задіяно й українські підприємства. Більш дешеве, ніж у ЄС, виробництво вплине на конкурентоздатність марки. "Ми розраховуємо, що за рахунок нашого масштабу, ефекту трьох заводів в Україні та нижчої собівартості зможемо дати більш низькі ціни, ніж конкуренти", – каже Здесенко. Першу партію продуктів Alufix "Біосфера" в Україні вже виробила.





