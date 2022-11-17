Український monobank можуть запустити у Польщі – Тігіпко
Четвер, 17 листопада 2022, 20:55 -
Український проєкт monobank можуть запустити у Польщі, проте жодних деталей поки невідомо.
Про це розповів Сергій Тігіпко на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Forbes Україна.
"Створюємо проєкт monobank у Польщі", – заявив Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проєкт monobank. Інших деталей він не повідомив.
Водночас співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у коментарі Forbes сказав, що "поки що рано про це говорити".
Проєкт мобільного банку без відділень monobank заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.
На кінець 2021 року кількість клієнтів monobank перевищила 5 млн осіб.
ВІДЕО ДНЯ