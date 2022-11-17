У 9 областях все ще труднощі зі зв'язком – Мінцифри

В Україні відновлюється зв'язок після ракетних ударів РФ, загалом наразі у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку.

Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині - 67%, на Хмельниччині та Волині - 69%, на Чернігівщині - 77%, на Київщині - 78%, на Закарпатті - 79%, на Львівщині - 81%, на Вінниччині - 82%", - прозвітував Федоров.

Він запевнив, що це тимчасово.

"Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi", - додав він.

Економічна правда