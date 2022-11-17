Курс валют на 17 листопада: долар та євро подешевшали
Четвер, 17 листопада 2022, 17:15 -
У четвер, 17 листопада, долар та євро на "чорному ринку" стало купити дещо дешевше.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 16:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,33 - 40,47 грн, а у середу, 16 листопада, коливався на рівні 40,35 - 40,55 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,60 - 40,96 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 40,85 - 41,36 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,15 - 40,6 грн (курс на 14 листопада – 40,2 - 40,7 грн);
- Євро – 40,6 - 41,4 грн (курс на 14 листопада – 40,5 - 41,4 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,75 - 40,25 грн;
- Ощадбанк – 40,20 - 40,75 грн;
- Укрексімбанк – 40,25 - 40,75 грн;
- Райффайзен – 40,3 - 40,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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