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"Забув" задекларувати 1,7 мільйона: САП повідомила про підозру чинному народному депутату

Четвер, 17 листопада 2022, 16:47 - Анастасія Жарикова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру чинному народному депутату, який умисно не вніс до декларації майна на 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам. А також дохід цивільної дружини у сумі майже 95 тис грн. 

"Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", – зазначили у САП.

Досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, у пресрелізі антикорупційного органу йдеться про чинного депутата від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.

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