Grain from Ukraine: Німеччина оплатила транспортні витрати на перевезення зерна до Ефіопії

Німеччина взяла на себе витрати з транспортування зерна, яке вийшло з порту Одеса до Ефіопії у рамках програми Grain from Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що 25 тисяч тонн пшениці, яку надала Україна вже прямує до Ефіопії

"Німеччина підтримує ініціативу через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP) і бере на себе витрати з транспортування в розмірі 14 мільйонів доларів для судна, яке цього тижня вийшло з порту в Одесі. 1,6 мільйона людей в Ефіопії зможуть отримати зерно, що покриє їхні потреби щонайменше на один місяць", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Україна запустила гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

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Спільно з німецьким урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вирушило перше судно Nord Vind.