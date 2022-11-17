В Україні можуть запустити можливість одружитися-розлучитися в метавсесвіті – Федоров

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Мінцифри працює над тим, аби Україна почала надавати послуги в метавсесвіті: вивчають варіант запуску можливості одружитися-розлучитися в метавсесвіті.

Про це віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів на Київському міжнародному економічному форумі.

"Наша місія - зробити найзручнішу країну в світі з точки зору державних послуг, щоб всі послуги були в один клік. До цієї місії додався ще один пункт з найбільш інноваційною системою захисту, тому що неможливо говорити про зручну країну, коли в тебе літають ракети над головою.

Технології безпеки - це новий тренд, на який тепер, після війни в Україні, буде попит на багато років вперед", - сказав Федоров.

За його словами, команда Мінцифри фокусується на двох трендах - govtech (робити так, щоб твої рішення купували інші країни) і military tech - захист.

"Це два напрямки, на яких ми фоксуємось, ми робитимемо все, щоб бути першими в світі, і щоб це відбулось в найкоротший час", - додав міністр.

"Також я зроблю певний спойлер, якщо ми вже заговорили про метавсесвіт. У нас вже є кілька MVP в напрямку метавсесвіту (Minimum viable product - мінімально життєздатний продукт), де ми хочемо почати надавати послуги, і стати однією з перших країн світу, яка це робить.

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Ми вже працюєм над першою послугою - у нас є кілька варіантів - ми тестуємо все: наприклад, однією з послуг ми хочемо запустити можливість одружитися-розлучитися в метавсесвіті. Ми бачимо в цьому потенціал", - резюмував Федоров.

Економічна правда