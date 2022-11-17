Федоров розповів, які українські цифрові продукти будуть популярними у світі після війни

Українські цифрові технології, які активно впроваджуються та використовуються під час війни, мають великий експортний потенціал після її завершення.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Якщо говорити про те, що відбувається під час війни, ми вже змогли запустити (бізнес, держава, громадські організації) багато продуктів, яким можна пишатися", – говорить міністр.

Федоров пояснює, що під час війни велика кількість українців , які працюють в І, почали адаптувати свої скіли для того щоб вирішувати завдання і виклики, які виникають.

"Все це трансформується в окремі продукти які мають потенціал експорту після війни", – додав він.

Очільник Мінцифри виокремив чотири напрями, які мають великий експортний потенціал:

послуги – взаємодія між реєстрами дала можливість за допомогою "Дії" запустити виплату 6500 гривень допомоги "єПідтримка", подати заявку на відбудову пошкодженої нерухомості;

кібербезпека – за словами Федорова, повномасштабне вторгнення розпочалось ще до 24 лютого – в листопаді почались багатовекторні кібератаки, завдання яких було зламати всі інформаційні системи, але немає жодного витоку з реєстрів не сталось;

сфера телекомунікацій та супутникового інтернет-зв’язку;

мілітарі напрямок – продукт "Дельта", завдяки якому можна в режимі реального часу наносити на мапу розвідувальні дані і приймати швидкі рішення, продукти, які стосуються сфери БПЛА, тощо.

"Експертиза унікальна, в світі такої немає. І дуже важливо, що всю цю експертизу створюють підприємці і бізнес при взаємодії з державою. Створені продукти є українськими і потім будуть масштабуватись", – резюмував Федоров.

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Економічна правда