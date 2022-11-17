Фонду держмайна передали вже більше 2 тисяч держпідприємств для приватизації

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що більше 2 тисяч державних підприємств вже передано Фонду державного майна для приватизації.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

"Коли наш уряд почав працювати, у нас було 3,5 тис державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тис підприємств Фонду держмайна для приватизації", - розповів голова уряду.

За його словами, частина з цих держпідприємств уже приватизована.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі.

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Економічна правда