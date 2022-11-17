Кіностудія Warner Bros. заборонила російським телеканалам транслювати свої фільми

Голлівудська кіностудія Warner Bros. заборонила трансляцію своїх фільмів російським телеканалам, що входять до "Національної медіагрупи".

Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Зокрема, йдеться про канали СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" і "Домашний", а також відеосервіс more.tv.

Warner Bros. ввела заборону попри те, що її ліцензійні угоди з російським прокатником діють ще щонайменше півтора року.

Warner Bros. - одна з найбільших світових кінокомпаній.

Так, серед її найпопулярніших проєктів - вісім фільмів із саги про Гаррі Поттера, "Годзілла 2: король монстрів", кінокомікси "Аквамен", "Диво-жінка", "Ліга справедливості" та інші.

"Ці фільми набирали високі рейтинги, зокрема, на каналі СТС - особливо під час новорічних канікул", - зазначає російська служба "Радіо Свобода".

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Як додає "Бюллетень кінопрокатника", за підсумками третього кварталу 2022 року до топ-50 найпопулярніших серед росіян кінокартин продукція Warner Bros. не ввійшла, хоча в попередні роки стабільно посідала провідні місця.

"Можливо, це пов'язано з тим, що після початку військового вторгнення в Україну російські телеканали різко зменшили частку розважального контенту, замінивши його новинним і пропагандистським", - йдеться у повідомленні.

Після початку війни Росії в Україні основні голлівудські кіновиробники - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney і Sony - призупинили прокат і ліцензування своєї продукції в Росії, деякі з них потім остаточно пішли з російського ринку.

Економічна правда