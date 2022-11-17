“Санкції проти Росії діють, але не так, як хотілось би”: в ОП розповіли, над чим працюють зараз

Застосовані проти Росії міжнародні санкції працюють, але не в таких обсягах, як цього би хотіла Україна.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма на Київському міжнародному економічному форумі.

"Якщо коротко, то санкції працюють. Можливо, не в таких масштабах і не з такою швидкістю, як би ми хотіли, але працюють. І підтвердженням цьому є зупинка цілих галузей економіки в РФ: машинобудування, автомобілебудування – там скорочення виробництва 70-80%", – заявив чиновник.

Він додав, що загальноекономічна ситуація в Росії погіршується поступово.

"На жаль, це не 30-50-70% як би ми хотіли, але економіка починає падати і це поступово починають відчувати кожен житель країни-ворога", – додав він.

Шурма розповів, що з початку великої війни українська сторона мала досить радикальні побажання щодо міжнародних санкцій та хотіла, аби вони були введені дуже швидко.

"Коли ми говорили про санкції, ми ставили питання перед партнерами: давайте ми санкціонуємо повністю весь нафтогазовий комплекс, давайте санкціонуємо всю банківську систему і відключемо від SWIFT, давайте введемо персональні санкції на всіх ПЕПів, давайте заморозимо всі кошти на рахунках понад 1 млн дол всіх громадян Росії", – розповів заступник голови ОП.

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Він впевнений, що такі кроки могли би кардинально змінити ситуацію, але світова реальність виявилось трохи іншою і, на жаль, так швидко рухатися в цьому напрямку не вдалось.

"Рухаємось ми доволі поступово, дотично, крок за кроком, пакет за пакетом, і я впевнений що ми цю ситуацію дотиснемо", – зазначив Шурма.

Він поділився, що наразі українська сторона працює над:

санкціями проти фінансового сектору Росії (банків, типів трансакцій);

"дірками" в окремих секторальних санкціях, які дозволяють продовжувати працювати окремим компаніям і галузям, зокрема металургії;

розширенням та посиленням персональних санкцій на всіх причетних до війни, запроваджених Україною.

"В Україні ми дуже сильно посилили цю роботу, буквально за останні декілька тижнів було санкціоновано практично 5000 осіб і я думаю ще тисячі будуть щотижня санкціоновані від сектора до сектора. Можливо, українські санкції для них не є настільки страшні, але що страшно – інформація про ці санкції одразу ж передається всім міжнародним партнерам і дуже часто є основою для накладення відповідних санкцій в ЄС, США та Великій Британії", – пояснив чиновник ОП.

Також окремо Шурма виділив санкції проти нафтогазового сектору Росії та, зокрема, нафти.

"5 грудня почне діяти прайскеп на російську нафту, ми в процесі перемовин по певних деталях цієї формули, але в будь-якому випадку ми розуміємо що це точно вдарить на десятки мільярдів а можливо на 100+ мільярдів доларів щороку по доходах РФ", – резюмував чиновник.

Економічна правда