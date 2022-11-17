Витяг про місце проживання можна отримати "в смартфоні"

Після завершення бета-тестування отримання витягу про місце проживання через застосунок "Дія" послугу розгорнули для всіх українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги, зазначають у міністерстві. Зокрема, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу.

З червня витяг можна було отримати через портал "Дія", а відтепер і через застосунок. Аби отримати документ, необхідно оновити застосунок та в розділі "Послуги" обрати розділ "Довідки та витяги".

Після замовлення витягу заява буде опрацьована протягом декількох хвилин, і якщо відомості знайдені в реєстрі, PDF-документ можна було завантажити протягом 24 годин.