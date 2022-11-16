Наступного року в Україні з’явиться реєстр збитків від російської агресії – Мін’юст

У 2023 році Міністерство юстиції має фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр завданих російською військовою агресією збитків.

Про це в інтервʼю Forbes Україна розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра

Вона пояснила, що міжнародний договір є ключовим документом, який стандартизує процес передачі російських репарацій. Він міститиме критерії заявників на компенсацію та визначить механізм виплат. Очікується, що до договору приєднаються всі країни G7, адже саме в них зосереджена найбільша кількість заморожених російських активів.

Після підписання договору його мають ратифікувати усі підписанти, для чого необхідні зміни до національного законодавства кожної країни. Такий крок вже зробила Канада, окрему директиву готують у ЄС. За словами Мудрої, вона розроблена та очікує внесення до Європарламенту.

Реєстр збитків, який готує Мінʼюст разом з європейськими партнерами, міститиме дані про завдані Росією збитки: шкоду українським громадянам (зокрема – злочини сексуального характеру), бізнесу, інфраструктурі країни, екології, муніципалітетам та державі в цілому.

Процес збору інформації про збитки вже розпочато українським урядом на базі порталу "Дія". Зараз Мінʼюст веде перемовини з Мінцифрою, щоб ця інформація була оперативно передана до міжнародного реєстру після його створення.