Росія виділить Білорусі 100 мільярдів рублів кредиту на імпортозаміщення

Білорусь і РФ підписали міжурядову угоду про виділення РБ кредиту в 105 млрд російських рублів на "імпортозамінні проєкти".

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу уряду РБ.

"Підписано міжурядову угоду про виділення Білорусії кредиту на суму 105 млрд російських рублів на імпортозамінні проєкти. Відповідний документ підписали сьогодні (у середу - ред.) керівники міністерств фінансів Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках підписаної угоди імпортозамінні коопераційні проєкти реалізовуватимуться на території Білорусі.

"Наразі обома сторонами вже підтверджено готовність до початку фінансування 12 проєктів", - резюмували в пресслужбі.

Економічна правда