Пасажиропотік автобусних перевезень в Україні зріс у 6 разів – FlixBus 

Всесвітній оператор автобусних і залізничних перевезень Flix заявив про зростання світового пасажиропотоку більш ніж удвічі у 2 і 3 кварталах цього року: Україна стала лідером світового тренду щодо росту кількості пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба FlixBus.

Зазначається, що у 2 і 3 кварталах 2022 року сумарно брендами Flix у всьому світі - FlixBus, FlixTrain, Greyhound та Kamil Koc - було перевезено 34 мільйони пасажирів.

"Зростання світового пасажиропотоку становить більше ніж удвічі - на 130%, у порівнянні з тим самим періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначають значне відновлення попиту на подорожі після пандемії. Найбільшими європейськими ринками для Flix лишаються Німеччина, Італія, Франція і Польща.

При цьому Україна, підкреслює оператор перевезень, стала не тільки частиною світового тренду щодо росту кількості пасажирів, але і його лідером.

"Серед всіх країн, в яких представлений FlixBus, Україна продемонструвала найбільший зріст пасажиропотоку цього року - на 550%. Автобусні перевезення ще довгий час будуть важливим засобом транспорту для мільйонів українців, які вимушені були мігрувати у безпечні країни, а потім будуть повертатись додому.

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Розуміючи це, ми продовжуємо розвивати мережу доступних і зручних перевезень в Україні, з’єднуючи її з Європою", - заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Повідомляється, що за період з 24 лютого до 30 вересня 2022 року FlixBus перевіз 130 тисяч пасажирів на українських лініях.

"Компанія не зупиняла свою роботу в Україні після початку вторгнення у лютому, навпаки – у 2022 році FlixBus відкрив 3 нових українські автобусні маршрути.

Сьогодні українська мережа налічує 11 автобусних ліній та об’єднує 40 міст – з них 12 в Україні та 28 за кордоном: у Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині, Австрії", - резюмували в компанії.

Економічна правда