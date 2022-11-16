Ціни на нафту зросли після інциденту з судном біля берегів Оману

Ціни на нафту виросли в середу, відігравши попередні втрати, після інциденту з комерційним судном біля берегів Оману, але зростання кількості випадків COVID-19 в Китаї обмежило приріст.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 65 центів, або на 0,7%, до 94,51 долара за барель до 08:54 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 35 центів, або на 0,4%, до 87,27 долара за барель.

Причини зростання цін

П'ятий флот ВМС США заявив, що знає про інцидент, що стався в середу в Оманській затоці за участю комерційного судна, повідомив агентству Reuters командувач Тімоті Хокінс.

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Агентство AP повідомило, що нафтовий танкер під прапором Ліберії, що експлуатується сінгапурською компанією Eastern Pacific Shipping, був вражений вибухом безпілотника в Оманській затоці.

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як поставки нафти в деякі частини Європи через ділянку нафтопроводу "Дружба" були тимчасово припинені.

Перебої відбулися одночасно з вибухом на сході Польщі поблизу кордону з Україною, який забрав життя двох людей.

У Китаї зростання кількості випадків COVID-19 вплинуло на настрої після ослаблення вірусних обмежень на цьому тижні.

"Зростанню попиту на нафту в країні перешкоджає її непохитна віра в політику нульової терпимості до COVID-19 і стійка економічна слабкість", - сказав аналітик PVM Oil Стівен Бреннок.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує уповільнення зростання попиту до 1,6 млн б/д в 2023 році з 2,1 млн б/д у цьому році.

Запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 5,8 млн барелів за тиждень, що завершився 11 листопада, повідомили джерела Reuters на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Економічна правда