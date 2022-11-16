Курс валют на 16 листопада: як гривня відреагувала на масований обстріл

У середу, 16 листопада, гривня на "чорному ринку" слабо відреагувала на масований ракетний обстріл України напередодні – готівкові долар та євро подорожчали на 10-12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,51 - 40,72 грн, а у вівторок, 15 листопада, коливався на рівні 40,42 - 40,61 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,94 - 41,35 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 40,82 - 41,38 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,7 грн (курс на 14 листопада – 40,2 - 40,7 грн);

Євро – 40,5 - 41,4 грн (курс на 14 листопада – 40,3 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,7 грн;

Укрексімбанк – 40,25 - 40,75 грн;

Райффайзен – 40,3 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.