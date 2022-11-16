Сім областей України знову зі світлом, застосовуються аварійні відключення

Після масованих обстрілів у вівторок у семи областях України відновлено енергопостачання, водночас крім графіків відключень застосовуватимуться також аварійні відключення.

Про це повідомив заступник голови Офіса президента Кирило Тимошенко, пресслужба Укренерго.

"Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення", – повідомив оператор системи передач Укренерго. Там зауважили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

Після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання відновили на 95%.

У Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Ще чотири області знаходяться частково без світла:

Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів;

Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів;

Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів;

Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів.