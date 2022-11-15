УЗ: 11 потягів затримуються через російські обстріли
Вівторок, 15 листопада 2022, 19:59 -
Внаслідок масованих атак російських окупантів по українській інфраструктурі у вівторок потяги Укрзалізниці курсують із затримками.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
На 19:50 вівторка затримуються такі рейси:
- №773 Шостка — Київ затримується на відправлення на 1 год 8 хв;
- №749/750 Київ — Ужгород затримується на 2 год 40 хв;
- Поїзд Будапешт — Київ затримується на 2 год 21 хв;
- №750/749 Ужгород — Київ затримується на 2 год 16 хв;
- №87/88 Ковель — Запоріжжя затримується на 1 год 43 хв;
- №705/706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 32 хв;
- №55/56 Київ — Рахів затримується на 1 год 22 хв;
- №715/716 Київ — Перемишль затримується на 1 год 9 хв;
- №771/772 Київ — Хмельницький затримується на 1 год 5 хв;
- №789/790 Київ — Кропивницький затримується на 1 год 5 хв;
- №791/792 Київ — Кременчук затримується на 1 год 5 хв.
"Укрзалізниця робить усе можливе, щоб скоротити час затримки та забезпечити якнайшвидше прибуття пасажирів на станції призначення", – додали у компанії.
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