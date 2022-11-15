Тернопільщина: 90% області без світла

Наразі 90% Тернопільської області залишилося без світла внаслідок масованого обстрілу України російськими окупантами у вівторок.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення", – повідомив він.

Труш нагадав, що нині по всій території України запроваджено аварійні відключення світла, та закликав підготувати павербанки та інші джерела живлення.

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