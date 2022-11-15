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Російська атака на енергосистему України вплине й на енергосистеми країн-сусідів

Вівторок, 15 листопада 2022, 17:57 - Анастасія Жарикова

Масований обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури України у вівторок, 15 листопада, може мати вплив й на енергосистеми деяких сусідніх країн.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів", – написав очільник Міненерго.

Він зазначив, що цей обстріл енергосистеми став наймасованішим з початку війни.

Ворог влучає по всій українській енергосистемі – як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. У всіх областях запровадили аварійні відключення.

"Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими", – наголосив Галущенко.

Міністр закликав українців поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ.

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Нагадуємо:

Росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом поцілили у об’єкти критичної інфраструктури у низці обласних центрів – частково знеструмлені Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.

В Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Міненерго енергетика війна
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