Російська атака на енергосистему України вплине й на енергосистеми країн-сусідів
Масований обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури України у вівторок, 15 листопада, може мати вплив й на енергосистеми деяких сусідніх країн.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів", – написав очільник Міненерго.
Він зазначив, що цей обстріл енергосистеми став наймасованішим з початку війни.
Ворог влучає по всій українській енергосистемі – як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. У всіх областях запровадили аварійні відключення.
"Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими", – наголосив Галущенко.
Міністр закликав українців поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ.
Нагадуємо:
Росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом поцілили у об’єкти критичної інфраструктури у низці обласних центрів – частково знеструмлені Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.
В Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.