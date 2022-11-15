УЗ попереджає про затримку низки поїздів через ракетні удари РФ

У зв'язку з ракетними ударами РФ на інфраструктуру України, деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зокрема,

затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець - Дніпро;

поїзд №31/32 Запоріжжя - Пшемисль затримується на 20 хвилин.

"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком.

Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії", - додали в компанії.

"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - пояснили в компанії.

Згодом в УЗ додали, що через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

ВІДЕО ДНЯ

№88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

№17 Харків - Ужгород затримується на 30 хвилин;

№711 Краматорськ - Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ - Перемишль, №750 Ужгород - Київ, безпересадкові вагони Відень - Київ, №772 Хмельницький - Київ, №86 Львів - Запоріжжя, №55 Київ - Рахів.

Економічна правда