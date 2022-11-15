УЗ попереджає про затримку низки поїздів через ракетні удари РФ
У зв'язку з ракетними ударами РФ на інфраструктуру України, деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зокрема,
- затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець - Дніпро;
- поїзд №31/32 Запоріжжя - Пшемисль затримується на 20 хвилин.
"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком.
Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії", - додали в компанії.
"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - пояснили в компанії.
Згодом в УЗ додали, що через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:
- №88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
- №17 Харків - Ужгород затримується на 30 хвилин;
- №711 Краматорськ - Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.
Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ - Перемишль, №750 Ужгород - Київ, безпересадкові вагони Відень - Київ, №772 Хмельницький - Київ, №86 Львів - Запоріжжя, №55 Київ - Рахів.
Економічна правда