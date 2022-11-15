Росія скоротить видобуток нафти у 2023 через проблеми зі збутом – МЕА

Видобуток нафти в Росії у 2023 року може пласти нижче 10 мільйонів барелів на день через те, що РФ може бути важко знайти нові ринки для збуту нафти після введення в дію європейської заборони на імпорт.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.

Агентство вказує, що Росія перенаправляла більше мільйона барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини, оскільки багато її традиційних споживачів відмовилися після вторгнення в Україну. Проте останнім часом потік до цих країн стабілізувався, що викликало припущення, що вони, можливо, не зможуть нарощувати імпорт далі.

Якщо їхні закупівлі залишаться стабільними, решті світу доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 мільйона барелів на день до лютого, йдеться у звіті МЕА.

У МЕА такий сценарій не вважають можливим та прогнозують, що до кінця березня Росія може втрачати видобуток близько 2 млн барелів на день у порівнянні з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому лише 9,6 мільйона барелів на день.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у січні-жовтні цього року видобуток у Росії в середньому становив близько 10,7 млн ​​барелів на день.

ЄС збирається заборонити імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня, а нафтопродуктів – з 5 лютого. Це не лише створить виробничі ризики для Росії, але й посилить труднощі постачання в регіоні, оскільки альтернативні джерела палива можуть бути недоступними в достатньому обсязі, щоб заповнити прогалину.

ВІДЕО ДНЯ

Також блок заборонить танкерам під прапором ЄС перевозити російські вантажі та заборонить надання морських послуг, включаючи страхування, суднам третіх сторін, які беруть участь у торгівлі. Це може ще більше ускладнити перенаправлення потоків російської нафти з Європи.

У МЕА заявляють, що покупці та продавці барелів мають намір розширити використання "тіньової торгівлі, включаючи перевалку у відкритому морі за допомогою "темних" танкерів".

Згідно з жовтневими даними, Москві потрібно буде знайти нові ринки для приблизно 1,5 млн барелів сирої нафти та 1 млн барелів нафтопродуктів на день, за даними МЕА.