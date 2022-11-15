Україна пропонує розширити "зернову угоду" на порти Миколаїв та Ольвія

Президент Володимир Зеленський запропонував розширити "зернову ініціативу" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників саміту G20 на Балі.

Він підкреслив, що робота ООН та Туреччини та інших партнерів продемонструвала "як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом".

"Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі. Україна з липня експортувала більше 10 млн тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно.

Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області", – Зеленський.

Також глава держави закликав учасників саміту приєднатись до української гумінатірної ініціативи Grain From Ukraine та допомогти продовольством найбіднішим країнам.

Перше судно у рамках програми Nord Vind уже виходить у Ефіопію з 27 тис. тонн пшениці на борту, що забезпечує продовольством для майже 100 тис. людей на рік.

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"Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей у бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати цьогоріч 45 млн тонн продовольства. І хай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше", – додав Зеленський.

Нагадуємо:

Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.