Курс валют на 15 листопада: готівкове євро продовжує дорожчати

У вівторок, 15 листопада, готівковий долар на "чорному ринку" залишається стабільним, відносно дня напередодні, євро продовжує дорожчати.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,46 - 40,64 грн, а у понеділок, 14 листопада, коливався на рівні 40,42 - 40,62 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,71 - 41,27 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,64 - 40,98 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,7 грн (курс на 14 листопада – 40,15 - 40,6 грн);

Євро – 40,3 - 41,2 грн (курс на 14 листопада – 40,0 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,7 грн;

Укрексімбанк – 40,25 - 40,75 грн;

Райффайзен – 40,4 - 40,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

ВІДЕО ДНЯ





