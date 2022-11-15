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Курс валют на 15 листопада: готівкове євро продовжує дорожчати

Вівторок, 15 листопада 2022, 11:57 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 15 листопада, готівковий долар на "чорному ринку" залишається стабільним, відносно дня напередодні, євро продовжує дорожчати.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,46 - 40,64 грн, а у понеділок, 14 листопада, коливався на рівні 40,42 - 40,62 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,71 - 41,27 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,64 - 40,98 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,2 - 40,7 грн (курс на 14 листопада –  40,15 - 40,6 грн);
  • Євро – 40,3 - 41,2 грн (курс на 14 листопада – 40,0 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,15 - 40,7 грн;
  • Укрексімбанк – 40,25 - 40,75 грн;
  • Райффайзен – 40,4 - 40,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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