Ціни на нафту продовжують падати: впливають зниження попиту та коронавірус у Китаї

Нафта продовжує падати в ціні після здешевшання напередодні через зниження прогнозів глобального попиту та можливе уповільнення видобутку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси West Texas Intermediate впали до 85 доларів за барель після закриття на 3,5% нижче на попередній сесії.

Зазначається, що ОПЕК знову знизив свої прогнози глобального попиту в четвертому кварталі, тоді як американські компанії вперше за два роки пробурили менше свердловин, що вказує на можливе уповільнення видобутку.

Крім цього, збільшення втрат нафти через занепокоєння щодо найближчої перспективи попиту затьмарило ознаки скорочення пропозиції.

Також на ціни вплинуло сповільнення економіки Китаю в жовтні, оскільки спалахи вірусів вдарили по настроях споживачів і порушили ділову активність. Хоча уряд з тих пір пом’якшив деякі заходи Covid Zero, зараження продовжує зростати по всій країні.

"Слабкі дані по Китаю лише зміцнять думку про те, що попит на нафту в країні залишатиметься в занепаді, доки в країні зберігається сувора політика контролю Covid", — сказала засновник Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі.

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Ціна на WTI з поставкою в грудні впала на 0,6% до 85,39 дол за барель о 13:15. в Сінгапурі. На Brent з розрахунками в січні знизилась на 0,3% до 92,89 дол за барель.

З початку червня сира нафта втратила приблизно третину своєї вартості через поглиблення економічного спаду. Тим не менш, Організація країн-експортерів нафти та її союзники почали скорочувати видобуток, а санкції ЄС проти Росії стримають потік з грудня, погіршуючи перспективи пропозиції. Спред у часі також сигналізує про короткострокову напруженість.